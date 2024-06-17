Стало известно, какое время считается идеальным для занятий сексом

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Вечер пятницы и утро субботы — лучшее время для занятий сексом, считает секс-терапевт Шарлин Дуглас. В беседе с The Sun она отметила, что окончание рабочей недели и утро первого выходного дня — отличное время для интимной близости, поскольку в это время люди особенно расслаблены.

Отмечается, что некоторые люди предпочитают секс утром, а другие — вечером, но утренняя близость для многих неприемлема из-за гигиены. При этом важно обговаривать предпочтения с партнером.

Общение — ключ к здоровой сексуальной жизни и укреплению связи, — сказала Дуглас.

По словам Дуглас, оптимальной периодичностью занятий сексом является раз в неделю. Главное, чтобы секс был качественным, подчеркнула эксперт.

Важно найти идеальные для себя критерии, а не следовать стереотипам, — заключила она.

Ранее секс-коуч центра семейного и сексуального образования Екатерина Лакшми рассказала, что отсутствие регулярной сексуальной активности может привести некоторых женщин к повышенному стрессу, апатии и беспокойству. По ее словам, такие женщины могут «упустить потенциальные преимущества раскрепощения и близости». Коуч также назвала последствия отсутствия половых контактов. Одним из самых распространенных является снижение самооценки и негативное восприятие образа собственного тела.