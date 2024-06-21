Стало известно, как вычислить абьюзера на первом свидании Психолог Смолярчук: абьюзера выдаст театральное и нарочитое поведение

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Мужчину-абьюзера на первом свидании выдаст театральное и нарочитое поведение, заявила в беседе с «Радио 1» клинический психолог Ирина Смолярчук. Она добавила, что такие люди также стараются давить на жалость, чтобы вызвать у собеседницы всплеск эмоций.

На первом свидании абьюзер ведет себя очень театрально, выглядит нарочито. <...> Еще абьюзер пытается вызвать жалость. Если он видит, что перед ним стоит женщина, которая ценит традиции, которая знает историю, то он расскажет слезную историю из своей биографии, — уточнила врач.

По мнению Смолярчук, еще одним «красным флагом», станет попытка словесного давления, например, обещание позвонить в удобное для абьюзера время. Врач указала на то, что мужчины, склонные к давлению на партнера, пытаются контролировать партнершу во всех проявлениях ее жизни и навязывать свои привычки.

Адвокат Виктория Данильченко ранее назвала признаками абьюза со стороны женщин ревность, параноидальное недоверие и гиперопеку. По ее словам, такие партнерши могут задаривать мужчину подарками, чтобы после манипулировать возлюбленным и сравнивать его с другими мужчинами не в пользу первого. Дальниченко предположила, что женщины могут выбирать этот тип поведения, унаследовав его из родительской семьи.