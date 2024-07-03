Сотни россиян приняли участие в акции «Семейный код донора» в июне

Фото: Национальный фонд развития здравоохранения

Сотни россиян приняли участие в различных мероприятиях в рамках Всероссийской акции-конкурса «Семейный код донора» в июне. Акция была приурочена к Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня. Как рассказала директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк, в этом году акцент в рамках конкурса был сделан на роль семьи.

В Год семьи в рамках всероссийской акции «Семейный код донора» мы делаем акцент именно на роль семьи в формировании правильного отношения к донорству. Когда дети видят пример своих родителей и других родственников, которые отдают свою кровь тем, кто в ней нуждается, вероятность их участия в донорском движении в будущем увеличивается, — поделилась она.

Россияне приняли участие в донорских акциях, образовательных лекциях и мастер-классах, конкурсах и флешмобах. Главной особенностью июньских мероприятий стала семейственность и преемственность поколений: участники приходили со своими семьями, родственниками и друзьями, а широкий пул форматов позволил объединить аудитории всех возрастов.

Всероссийская акция-конкурс «Семейный код донора» проводится с февраля по ноябрь 2024 года. Участники акции — учреждения службы крови, представители органов власти, организации, развивающие корпоративное донорство крови, НКО, фонды, индивидуальные участники — реализуют в регионах России различные мероприятия, направленные на вовлечение семей в донорство, продвижение донорства среди молодежи и развитие донорства как семейной традиции.

Организаторы акции — Национальный фонд развития здравоохранения, Координационный совет при ОП РФ по донорству крови и костного мозга, Федеральное медико-биологическое агентство и общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест». Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Акция «Семейный код донора», которая стартовала в России 16 февраля, уже объединила более 25 регионов страны. В акции участвуют люди, которые решили стать донорами крови и костного мозга и спасти жизни тех, кто нуждается в трансплантации.