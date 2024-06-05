Сексолог раскрыла серьезное осложнение у женщин из-за курортных романов Сексолог Миллер: от курортных романов страдает женская психика

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Женская психика очень страдает от курортных романов, что провоцирует развитие депрессии, заявила в беседе с NEWS.ru психолог и сексолог Александра Миллер. По ее словам, чтобы обезопасить себя, женщина должна понимать, что это временный флирт. Специалист пояснила, что мужчины по-другому относятся к курортным романам и мимолетным увлечениям в целом.

Курортные романы — это интересная вещь, которая поднимает настроение. Но не стоит забывать о том, что женщины и мужчины по-разному относятся к курортным романам и в целом к мимолетным увлечениям. Когда девушка входит в курортный роман с мыслями о том, что она не влюбится и просто отвлечется, получается все наоборот. Психика женщины очень страдает, отсюда берутся депрессии. Чтобы себя обезопасить, нужно осознанно понимать, что это просто курортный роман, флирт, это временно, — высказалась Миллер.

Она подчеркнула, что зачастую курортные романы не перерастают в дальнейшие отношения. Как отметила психолог, женские сердца «разбиваются вдребезги» из-за неоправданных ожиданий, а мужчины хорошо проводят время и с переключенным вниманием возвращаются к рабочим будням. По словам Миллер, для представителей мужского пола негативных последствий от таких романов нет.

Ранее семейный психолог Сергей Бессонов заявил, что некоторые россиянки заводят романы с женатыми мужчинами ради интимных отношений, финансовой выгоды или по незнанию. По его словам, еще одной причиной может быть уверенность девушки, что возлюбленному в семье плохо и он в итоге уйдет к ней.