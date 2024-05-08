Россиянкам перечислили цвета одежды, которые помогут завоевать мужчину LIFE: бежевый цвет и все оттенки синего помогут женщине завоевать мужчину

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Чтобы завоевать противоположный пол, женщинам рекомендуется использовать в одежде нежный бежевый цвет и все оттенки синего, рассказало LIFE.ru. По данным издания, коричневый, зеленый, белый и красный цвета также считаются привлекательными для мужчин.

Специалисты объяснили, что бежевый цвет делает любой образ элегантным и деловым, что привлекает внимание мужчин, а синий ассоциируется со спокойствием и умиротворением, поэтому тоже нравится противоположному полу. Также одежда коричневого цвета визуально кажется дороже, поэтому ценится мужчинами.

Зеленый цвет в нарядах ассоциируется у одних со спокойствием, у других — с богатством, поэтому с его помощью женщины могут привлечь внимание потенциального партнера, пишет издание. Женщины, выбирающие белый цвет в одежде, выглядят богаче и роскошнее, а образы красного цвета точно не оставят дам без внимания. Кроме того, женщина в одежде сиреневого цвета кажется мужчине загадочной и романтичной, поэтому этот цвет тоже может помочь заинтересовать его.

Ранее визажист Евгения Феоктистова рассказала, что для выбора идеального цвета помады нужно учитывать особенности каждого оттенка, например, помада цвета благородной фуксии придает лицу свежести. По ее словам, также стоит обратить внимание на базовые варианты серовато-розового оттенка.