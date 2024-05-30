Россиянам рассказали, как спастись от жары в городе Терапевт Алексеева: при жаре в городе стоит воздержаться от занятий спортом

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Жара в городе переносится сложнее, чем в других средах, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт Лариса Алексеева. По ее словам, в такую погоду стоит отказаться от занятий спортом, а также важно принимать контрастный душ и включать в меню легкие и вкусные блюда.

Можно добавить в рацион много зелени и не забывать про питьевой режим. Обязательно нужно исключить тяжелую пищу, заменить ее на легкую: овощи, фрукты, молочные продукты (лучше без лактозы), холодные супы (гаспачо, окрошка, свекольник), винегрет и другие салаты, — перечислила врач.

Терапевт призвала пить воду и избегать нахождения на солнце в период с 10:00 по 17:00. По словам Алексеевой, в это время не стоит забывать о приеме назначенных лекарств. При выходе на улицу нужно отдавать предпочтение легкой и просторной одежде из хлопка светлых оттенков и надевать головные уборы. Врач также порекомендовала использовать крем с SPF.

При поездке в общественном транспорте с собой стоит брать спрей или налить воду в пульверизатор для цветов, а в автомобиле лучше пользоваться климат-контролем или кондиционером. Кроме того, родители во время жаркой погоды должны уделять особое внимание состоянию детей, которые могут столкнуться с тепловым ударом. Среди его симптомов: вялость, слабость, покраснения кожи, а также повышенная температура.

Сотрудники городского хозяйства Москвы ранее напомнили, что в жару не стоит оставлять животных в душном помещении или в закрытой машине. Представители ведомства уточнили, что питомцы могут получить тепловой удар и пострадать.