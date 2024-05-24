Россиянам назвали симптомы нового типа коронавируса Онищенко: для штамма коронавируса FLiRT характерна «новая потеря вкуса»

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Симптоматика нового штамма коронавируса FLiRT характерна так называемой «новой потерей вкуса», заявил в эфире «Радио Sputnik» заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко. Также к его симптомам относятся лихорадка, усталость и боли в мышцах.

Здесь вся симптоматика почти та же, что и у прародительского штамма омикрон. Что ему характерно: лихорадка, температура, кашель, одышка, затрудненное дыхание, усталость, боль в мышцах — весь классический набор. Единственное, появился акцент, который называют «новая потеря вкуса». Снова появляется этот симптом, человек либо вкус теряет, либо обоняние, — сказал Онищенко.

Эксперт напомнил, что для профилактики заболевания нужно соблюдать все те же меры, что и для предыдущих вариантов, такие как мытье рук и нахождение дома при температуре. Особенно строго эти меры нужно соблюдать пожилым людям с ослабленным иммунитетом, подчеркнул Онищенко.

Ранее иммунолог Николай Крючков предупредил, что новый вариант коронавируса группы FLiRT при распространении может привести к всплеску заболеваемости по всему миру. По его мнению, сначала болезнь может проявить себя в США и Европе.