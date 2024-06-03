Кардиолог назвала нетипичные симптомы инсульта Кардиолог Концедайло: симптомы инсульта могут быть схожи с признаками опьянения

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Симптомы инсульта в некоторых случаях можно принять за психологические расстройства, заявила в беседе с порталом «Страсти» кардиолог Полина Концедайло. Она также добавила, что пациенты с таким диагнозом могут быть похожи на людей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Появление таких симптомов в большинстве случаев связано с нетипичной локализацией очага инсульта в мозге. В такой ситуации у человека могут возникать галлюцинации, бред, мания, ажитация (двигательное беспокойство), эпилептические приступы, тревога, агрессия, безэмоциональность, отсутствие воли и мотивации, неконтролируемые приступы смеха или плача, — перечислила врач.

Она подчеркнула, что у человека может наблюдаться так называемый синдром иностранного акцента, при котором наблюдается изменение речи и смещение ударений в словах. Концедайло предложила использовать правило УДАР, которое поможет определить возможную причину ухудшения самочувствия. При инсульте человек не способен улыбнуться, держать обе руки ровно перед собой и четко артикулировать. Если подобные симптомы проявляются при беседе, то стоит вызвать машину скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Врач Ольга Малиновская ранее отмечала, что многие не осознают, что боль в грудной клетке или вне ее в течение длительного времени может быть ранним симптомом сердечного приступа. К медикам также стоит обратиться при появлении головокружения, бледности и потливости.