Россиянам дали совет, как долго можно загорать при обилии родинок Онколог Черемушкин: два часа на активном солнце не навредят родинкам

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При обилии родинок можно находиться на активном солнце не более двух часов, рассказал старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. В беседе с NEWS.ru онколог уточнил, что лучше всего не находиться на открытом солнце.

Можно применять солнцезащитный крем. Некоторые клеят пластыри на родинки, но это несолидно. Лучше поплавать утром и вечером, днем позагорать в тени, а лучше просто погулять. Если работаете на солнце, прикройте участок кожи одеждой. Если на открытом солнце человек проведет один-два часа, это нормально, не опасно. Все зависит от типа кожи, — пояснил врач.

Он предупредил, что, если родинка медленно растет и деформирует ткани, она доброкачественная. Если же невус обладает инфильтративным свойством проникать в сосуды и формирует метастазы, то он злокачественный.

Солнце, конечно, стоит на первом месте по вреду для родинок наряду с химическим воздействием. Для кожи самое опасное — опухоль из клеток, которые нарабатывают черный пигмент, защитный меланин. Так называемые диспластические нарушения пластики, то есть нарушения строения, уже являются противопоказанием к тому, чтобы активно загорать, — заключил Черемушкин.

Онколог Владимир Асташов ранее рассказал, что есть способы снизить риск развития рака груди. По его словам, среди них — придерживаться рекомендаций по правильному питанию и давать телу умеренную физическую нагрузку. Желательно отказаться от вредных привычек.