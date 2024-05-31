Россиян предупредили о самом опасном водном аттракционе Хирург Березовский назвал «банан» самым опасным водным аттракционом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самым опасным водным аттракционом является так называемый банан, предупредил в разговоре с NEWS.ru профессор медфака Государственного университета просвещения, хирург Дмитрий Березовский. Врач уточнил, что катание на нем чревато травмами позвоночника из-за резких подбрасываний над водой на большой скорости.

Водный аттракцион «банан» опасен травмами позвоночника из-за резких подбрасываний над водой на большой скорости. Вплоть до перелома позвонков, особенно копчиковых — самых маленьких и хрупких. Такие травмы не угрожают жизни, но крайне болезненные, — пояснил врач.

По словам специалиста, есть много примеров компрессионных переломов поясничного и грудного отдела. Березовский уточнил, что отдыхающему повезет, если не произойдет смещения костных обломков и повреждения спинного мозга. В противном случае есть вероятность остаться на всю жизнь прикованным к постели из-за паралича ног, предупредил врач.

Пока перелом срастется, надо будет несколько месяцев полежать на спине в вынужденном положении. Если же будет поврежден спинной мозг, велика опасность остаться прикованным к постели из-за паралича ног, — заключил специалист.

Гостехнадзор ранее сообщил, что аттракционы с подъемом на высоту больше восьми метров считаются опасными. По словам специалистов, все аттракционы делятся на группы потенциального биомеханического риска. При посещении парка развлечений рекомендуется обращать внимание на то, есть ли у аттракционов специальный государственный знак регистрации.