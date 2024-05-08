Родителям раскрыли важнейшие факты о ветрянке у детей Аллерголог Гучапшева: инкубационный период ветрянки у детей составляет до 21 дня

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Инкубационный период ветрянки у детей может составлять 21 день, рассказала NEWS.ru детский аллерголог Елена Гучапшева. По ее словам, заболевание передается воздушно-капельным путем и занимает второе место по заразности после ОРВИ.

Ветрянка передается воздушно-капельным путем, занимая второе место по заразности после ОРВИ. Инкубационный период длится примерно 21 день. Заболевший человек заражает окружающих последние 10 дней инкубационного периода и в течение пяти — семи дней с момента появления последних элементов сыпи. Это важно знать, когда в семье несколько детей или ребенок посещает детское учреждение, — добавила Гучапшева.

Медик подчеркнула, что первыми симптомами ветрянки у ребенка являются температура тела до 39 градусов Цельсия, пятнистая сыпь на туловище, а также лихорадка. По ее словам, сыпь может появляться на любых участках тела, слизистых оболочках и волосистой части головы. Она отметила: исключения составляют ладони и стопы.

Ранее заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники ГБУЗ Московской области «Видновская клиническая больница» Рамил Шахвеледов рассказал NEWS.ru, что лучшими упражнениями для детской осанки являются «кошечка», «мостик», «перекатывание мяча» и «ножницы». По его словам, в каждом случае необходимо делать 5–10 повторений.