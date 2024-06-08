«Реальная угроза»: эпидемиологи прогнозируют вспышку новой «болезни X» Представитель ВОЗ Бердыклычев: после COVID-19 миру грозит новая пандемия

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После пандемии COVID-19 в мире возникнет новая «болезнь X», поэтому общество должно быть готово к ней, заявил ТАСС на полях ПМЭФ глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев. Предсказать, когда и где произойдет мутация вируса или бактерии, очень сложно, практически невозможно, считает он.

Ученые всего мира, эпидемиологи, эксперты сходятся во мнении, что это совершенно реальная угроза. Это только вопрос времени. Поэтому важная задача — быть готовым к такой ситуации, к так называемой «болезни Х», — отметил эксперт.

Речь идет об эпидемиологическом надзоре, включающим анализ свойств вируса, его взаимодействия с организмом, работы иммунитета, разработку вакцин, диагностических средств, средств лечения. По словам представителя ВОЗ, тема новой болезни широко обсуждается в средствах массовой информации и среди специалистов — организаторов здравоохранения, эпидемиологов.

Конечно, на уроках пандемии COVID-19 мы смотрим в будущее, чтобы быть лучше подготовленными к аналогичным ситуациям в будущем, — заключил Бердыклычев.

Академик Российской академии наук Александр Гинцбург подчеркивает, что сейчас от COVID-19 умирают от 50 до 70 россиян в неделю, что в 3,5 раза больше, чем от гриппа. Эксперт уверен, что необходимо обратить внимание на процесс вакцинации в стране.