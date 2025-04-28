«Разжигает аппетит»: стало известно, можно ли запивать шашлык водкой Врач Павлова: сочетание шашлыка с водкой увеличит нагрузку на организм

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Сочетание шашлыка с водкой увеличивает нагрузку на организм и может привести к проблемам со здоровьем, заявила NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова. По ее словам, алкоголь не только провоцирует переедание, но и негативно влияет на работу внутренних органов.

Сочетание шашлыка и водки увеличивает нагрузку на организм, особенно на пищеварительную систему. Даже небольшие дозы алкоголя могут спровоцировать зависимость и нарушения в работе внутренних органов. С одной стороны, почему бы не позволить себе праздник, раз душа просит, а с другой — этот праздник может быть потом опасен для организма. Водка — это крепкий алкоголь. Даже минимальный объем в 20-30 грамм может привести к зависимости. А там недалеко и до изменений на уровне всех органов и систем. Более того водка — это калорийный продукт, который не насыщает, так как не несет питательных веществ, а разжигает аппетит, — пояснила Павлова.

Она подчеркнула, что шашлык сам по себе является тяжелой пищей, а в сочетании с алкоголем создает двойную нагрузку на пищеварительную систему. По ее словам, особенно страдают желудок и поджелудочная железа.

В таком случае при сочетании с шашлыком можно съесть намного больше своей обычной нормы. Шашлык же несет свои минусы для организма, а в чрезмерных количествах может еще больше увеличить нагрузку на пищеварение. Переедание же усилит нагрузку на желудок и поджелудочную железу, так как все это обилие калорийной пищи нужно переработать и постараться усвоить. Выйти из этой ситуации можно лишь соблюдая чувство меры и обязательно добавлять овощи, чтобы не уйти в переедание, — резюмировала Павлова.

Ранее заведующий центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова заявила, что вода и кисломолочные напитки, такие как айран, помогут безопасно переварить шашлык. По ее словам, белок обезвоживает организм, поэтому необходимо поддерживать уровень жидкости.