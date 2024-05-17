Раскрыта связь между активностью в сексе и биполярным расстройством

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Аномально высокое сексуальное влечение может свидетельствовать о наличии у человека биполярного расстройства, сообщает The Sun, ссылаясь на результаты исследования британской благотворительной организации Bipolar UK. Ученые считают, что их открытие позволит сократить среднюю задержку постановки диагноза на 9,5 года.

Было обнаружено, что почти 90% людей с биполярным расстройством страдают от гиперсексуальности, более известной как сексуальная зависимость, — сказано в публикации.

Согласно обнародованным данным, в исследовании приняли участие 1500 человек, живущих с биполярным расстройством. Эксперты установили, что 88% наблюдали за собой гиперсексуальное поведение. 54% опрошенных утверждают, что пережили более восьми периодов аномального полового влечения. При этом две трети заявили, что каждый период такого поведения длился месяц или более.

Ранее профессор репродуктологии в Университетском колледже Лондона Джойс Харпер отметила, что женщинам, особенно тем, кто пережил менопаузу, необходимо чаще заниматься мастурбацией для того, чтобы улучшить свое здоровье и вернуть приятные ощущения во время секса. Она также посоветовала женщинам обратить внимание на секс-игрушки.