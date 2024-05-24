Раскрыт нюанс приготовления идеальной и полезной окрошки Врач Калошина: натуральное мясо и кефир делают окрошку идеальным блюдом

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Для приготовления идеальной и полезной окрошки традиционную колбасу лучше заменить любым вареным или запеченным мясом, очищенным от жира, рассказала NEWS.ru эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина. По ее словам, вместо кваса лучше использовать кефир или минералку.

Замените колбасу на любое вареное или запеченное мясо, но только срежьте видимый жир. Не переборщите с картофелем, побольше молодой зелени, огурцов и редиски. Квас — не лучшая заправка из-за большого количества сахара. Лучше кефир или минеральная вода. Можно сделать сухую окрошку — вместо жидкости добавить сметану жирностью 15–20%, — добавила Калошина.

Диетолог Асият Хачирова ранее рассказала, что при похудении необязательно исключать из рациона майонез. Она уточнила, что на самом деле этот соус не калорийнее растительного масла: на 100 г продукта приходится около 850–900 калорий. Как пояснила врач, главная опасность майонеза заключается в его консистенции.

При этом телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам убрать майонез из рациона. Он пояснил, что этот продукт содержит различные добавки. Кроме этого, Мясников порекомендовал сократить употребление хлеба, в котором имеется много крахмала и соли.