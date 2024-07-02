Раскрыт редкий симптом рака груди Врач Близнюк: ярко выраженные вены могут свидетельствовать о раке груди

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Ярко выраженные вены на груди или в районе ключицы могут свидетельствовать о раке молочных желез, предупредила преподаватель медфака Госуниверситета просвещения, акушер-гинеколог Елена Близнюк. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что это крайне редкий симптом развития злокачественной опухоли.

Очень редкий симптом рака — сильнее, чем обычно выраженные вены на коже груди или в районе ключицы. Они могут указывать на наличие и развитие злокачественной опухоли, — пояснила гинеколог.

Она добавила, что также стоит обратить внимание на появление болезненных ощущений в области груди. Кроме того, врач отметила, что на наличие рака могут указывать изменения размера или формы одной из молочных желез.

Появление болезненных ощущений в груди, изменение размера или формы одной их молочных желез, не связанное с менструальным циклом, — заключила Близнюк.

Пластический хирург Вячеслав Балкизов ранее рассказал, что после мастэктомии можно вернуть эстетическую привлекательность груди. Специалист отметил, что есть два подхода к восстановлению груди. В первом случае, по его словам, кожа на месте удаления растягивается, а под нее устанавливается имплант.