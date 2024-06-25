Психолог раскрыла, что поможет обрести стрессоустойчивость Психолог Маремпольская: повысить стрессоустойчивость помогут дневник и зарядка

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Чтобы сформировать стрессоустойчивость, человеку необходимо работать с мыслями, так как именно они формируют эмоции, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» клинический психолог Татьяна Маремпольская. Тем, кто имеет с этим проблемы, нужно формировать навык останавливать мысли стрессогенного характера, то есть не накручивать себя, научиться видеть в плохом хорошее, а также делиться переживаниями с личным дневником или другими людьми.

Кроме того, поможет сформировать стрессоустойчивость работа с эмоциями. Важно уметь распознавать свои чувства и эмоции, научиться их выражать словами и действиями, а также анализировать и разбираться, что стоит за той или иной эмоцией, — отметила эксперт.

Третью возможность сформировать негативную эмоцию в позитивную дает физическая нагрузка. Зарядка вырабатывает гормоны радости эндорфины, которые существенно влияют на наше физическое здоровье.

Порядка 60% граждан России испытывают чувство тревоги, а на сильное беспокойство жалуются 13,2% россиян, выяснил опрос РАНХиГС. Лишь 40% не испытывают каких-либо проблем со внутренними переживаниями. Более 68% довольны своей жизнью, о недовольстве своей жизненной ситуацией заявила треть опрошенных.