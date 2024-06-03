Психиатр назвал причины и признаки женского алкоголизма Психиатр Теслер: женский алкоголизм плохо поддается терапии

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Женский алкоголизм плохо поддается лечению, заявил в беседе с «Радио 1» психиатр Александр Теслер. Он добавил, что многие пациентки более капризны, чем мужчины, а также быстрее деградируют в социальном плане.

Когда женщина начинает много пить и теряет контроль, то проваливается на несколько позиций в социальном уровне и быстро деградирует, — уточнил Теслер.

По его словам, женщины нередко могут начать пить из-за проблем на работе или в семье. При осознании этой проблемы стоит отказаться от алкоголя в качестве транквилизатора, выбрав другие механизмы для снятия напряжения. Многие пациентки, которые страдают от алкогольной зависимости, могут бороться с болезнью в течение всей жизни. Они нуждаются в поддержке близких, но для каждого помощь индивидуальна, указал Теслер.

Психиатр также отметил, что предрасположенность к алкоголизму может передаваться на генетическом уровне. Кроме того, на зависимость может повлиять выработка фермента алкогольдегидрогеназа, отвечающего за расщепление алкоголя.

Преподаватель кафедры медфакультета Государственного университета просвещения и хирург Александр Умнов ранее отметил, что литр водки, выпитый за час, может стать смертельной дозой для человека. Летальный исход может произойти из-за того, что печень способна переработать только 120 мг этилового спирта.