Повышенную тревожность связали с одним крайне опасным заболеванием Кардиолог Васильев заявил, что повышенная тревожность может быть при инфаркте

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Повышенная тревожность, чувство страха, скачки артериального давления, головная боль, одышка при минимальной нагрузке, слабость и чрезмерное потоотделение могут сигнализировать об инфаркте миокарда, заявил «Вечерней Москве» кардиолог Сергей Васильев. Он отметил, что на это заболевание нередко указывают тошнота, головокружение и ощущение нехватки воздуха.

Если на фоне скачка давления, сильной слабости или тревоги вы чувствуете, что «что-то не так», не откладывайте визит к специалисту. Даже если нет боли — это не значит, что с сердцем все в порядке, — подчеркнул Васильев.

Он отметил, что нарушения ритма сердца и чувство перебоев в груди — также тревожные признаки. Врач предупредил, что безболевую форму инфаркта можно просто не заметить и не получить своевременную помощь. При вышеперечисленных признаках он посоветовал оперативно обратиться к доктору, а также пройти ЭКГ.

Врач Ирина Тарасова ранее заявила, что при панической атаке боль в груди острая и колющая, она также может усиливаться при глубоком вдохе. Такое состояние человек, как правило, испытывает в течение 5–30 минут, уточнила эксперт.