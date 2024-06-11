Названы главные причины хронической обструктивной болезни легких Союз пациентов: заболевания дыхательных путей и курение являются причинами ХОБЛ

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Чаще всего пациенты винят в развитии хронической обструктивной болезни легких инфекции и другие заболевания дыхательных путей, говорится в результатах исследования сообщений в соцсетях на тему ХОБЛ, проведенного Всероссийским союзом пациентов и Media Research Family и имеющегося в распоряжении NEWS.ru. В 22% случаев заболевание было диагностировано у пациентов на фоне перенесенного COVID-19.

В 46% сообщений упоминают, что ХОБЛ развилась в результате заражения инфекционной астмой, и в 28% сообщений — из-за хронического бронхита, — говорится в исследовании.

Также причиной развития заболевания, по мнению пациентов, стало табакокурение (34,7%), работа на вредных производствах (9,8%) и плохая экологическая обстановка (1,8%). Средний стаж курильщика, которому диагностировали ХОБЛ, составил 30 лет. В ходе исследования были выявлены единичные сообщения, в которых пользователи утверждали, что развитие заболевания было связано с курением вейпов.

Как отмечается в исследовании, в топ-10 регионов, в которых проживают авторы сообщений на тему ХОБЛ, входят в том числе промышленные регионы: Челябинская область, Свердловская область и Республика Башкортостан. Вместе с тем такой взгляд на причины развития ХОБЛ отличается от мнения специалистов, которые среди главных причины называют курение и неблагоприятную экологическую обстановку. Это, по мнению авторов исследования, говорит о необходимости повышать осведомленность населения о ХОБЛ и причинах заболевания.

В 74% сообщений пользователи отмечают, что они проходили стационарное лечение по причине ухудшения общего состояния здоровья на фоне ХОБЛ. Кроме того, в контексте ХОБЛ часто упоминаются и другие заболевания. В 72% случаев хронические заболевания, о наличии которых говорят пользователи, относятся к легочным патологиям. 14% относятся к сахарному диабету, 8% к онкологии и 5% к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, — отмечается в исследовании.

Ранее психотерапевт Тимур Муталиев заявил, что курильщикам для избавления от никотиновой зависимости сначала стоит обратиться к самоанализу. Врач добавил, что для более сильной мотивации человек должен найти веский для себя аргумент.