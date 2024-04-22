Озвучена неожиданная причина тяги к солененькому Нутрициолог Тиханычева: желание съесть соленого может быть вызвано усталостью

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Желание съесть соленого может быть вызвано усталостью, рассказала LIFE.ru нутрициолог Жанна Тиханычева. Нередко женщин тянет на солененькое во время беременности, поскольку соль помогает восстановить минерально-щелочной баланс, однако у небеременных такая тяга может свидетельствовать об истощении организма, пояснила специалист.

Часто тяга к соленому ассоциируется с беременностью — это связано с токсикозом. Соль, а также содержащиеся в ней электролиты помогают матери восстановить водный и минерально-щелочной баланс. Однако у этого явления могут быть и другие причины, — отметила она.

Так, по словам нутрициолога, соль помогает организму нормализовать давление, пониженное в результате хронического стресса и усталости. Поэтому и возникает интуитивная тяга к соленому. Кроме того, такое желание может быть вызвано и обезвоживанием, в частности, после употребления алкоголя, а соль способствует задержке жидкости.

Ранее преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что злоупотребление вином разрушительно влияет на клеточные процессы, отвечающие за создание костной ткани, увеличивая частоту переломов. Он также отметил, что в красном вине содержатся вещества, провоцирующие головные боли и способствующие обезвоживанию.