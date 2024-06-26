Опасную привычку миллионов заподозрили в провоцировании деменции и рака The Sun: проявление лени чревато возникновением деменции и рака

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Причиной возникновения рака, деменции, сердечных приступов и инсульта часто является обычная лень, к такому выводу, как пишет The Sun, пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения. По данным аналитиков, на текущий момент порядка 1,8 млрд людей по всему миру подвержены риску появления вышеуказанных заболеваний именно из-за низкой физической активности. При этом для решения проблемы может хватить всего 2,5 часа физических упражнений в неделю.

Из-за лени около 1,8 млрд взрослых во всем мире подвергаются риску развития диабета второго типа, сердечных приступов, инсульта, рака и деменции. ВОЗ утверждает, что люди должны заниматься умеренными физическими упражнениями не менее 2,5 часа в неделю — всего 22 минуты в день, но 31% людей этого не делают, — сказано в публикации.

Авторы исследования также обратили внимание на то, что уровень бездеятельности среди людей вырос на 5% в период с 2010 по 2022 год и продолжает расти.

Комментируя итоги исследования, глава ВОЗ Тедрос Гебреисус признал, что ученые фактически «упустили возможность снизить уровень заболеваемости раком, болезнями сердца и улучшить психическое благополучие» людей.

Ранее доктор Майкл Бреус рассказывал, что регулярные физические упражнения в течение часа могут поспособствовать улучшению сна. Кроме того, эксперт рекомендовал отказаться от алкоголя и сделать перед сном что-то приятное, отбросив тем самым негативные мысли.