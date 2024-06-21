Онкоуролог предупредил о симптомах, указывающих на рак почки Онкоуролог Одегнал: при раке почке появляется сильная боль в правом подреберье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одним из характерных симптомов рака почки может стать сильная боль в правом подреберье, а также метастазы в легких заявил в беседе с «Газетой.Ru» врач-онкоуролог Антон Одегнал. Он также отметил, что чаще всего этот вид онкологического заболевания проявляется у мужчин старше 50 лет. Однако в последнее время специалисты стали диагностировать его и у женщин.

Метастазы в легком у пациентов с раком почки — частая ситуация. При этом раковые узлы в легочной ткани имеют округлую выпуклую форму и хорошо просматриваются на обследовании во время прохождения компьютерной томографии или рентгена, — предупредил врач.

Онкоуролог обратил внимание на то, что у многих пациентов с запущенной формой рака симптомом заболевания может стать кровь в моче. На поздних стадиях также наблюдается отечность конечностей и формирование тромбозов и варикозной болезни. Одегнал призвал обращаться к врачу при первых тревожных признаках, чтобы начать своевременное лечение.

Онколог Владимир Асташов ранее предложил женщинам отказаться от вредных привычек, а также придерживаться правильного питания и рациона, чтобы снизить риск развития рака груди. По его словам, также стоит отказаться от ношения бюстгальтеров с косточками, чтобы не травмировать грудь.