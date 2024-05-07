Онколог рассказал об опасных последствиях нанесения татуировок Онколог Черемушкин: из-за татуировки можно вовремя не заметить рак кожи

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Сама по себе татуировка не может стать причиной развития рака кожи, но она может помешать вовремя заметить опасные симптомы онкологического заболевания, рассказал NEWS.ru врач-онколог кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Специалист подчеркнул, что татуировка потенциально опасна для людей с аллергией.

Татуировки — это, безусловно, травматизация кожи. Не стоит делать ее в тех зонах, где имеются хронические изменения. Татуировка не может стать причиной развития рака кожи, однако из-за нее можно легко не заметить раковую опухоль или кожные изменения, являющиеся одним из симптомов, — пояснил врач.

В заключение эксперт подчеркнул, что людям, у которых есть склонность к аллергии, следует с осторожностью подходить к вопросу о том, делать ли татуировки. По его словам, краситель может спровоцировать аллергическую реакцию.

Ранее The Guardian сообщил о начале проведения испытания уникальной вакцины от меланомы. Отмечается, что инъекции создают индивидуально под каждого пациента с учетом особенностей опухоли. Вещество активирует иммунную систему и заставляет организм выявлять, а также уничтожать раковые клетки.