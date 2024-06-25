Онколог предупредила о болезни, возникающей при употреблении шашлыка Онколог Шорина: канцерогены от шашлыка могут привести к возникновению рака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выделяемые в процессе приготовления шашлыка канцерогены могут привести к риску развития рака при включении блюда в рацион питания на постоянной основе, заявила в беседе с Пятым каналом онколог Марина Шорина. Она также добавила, что вредные вещества оказывают негативное влияние на обмен веществ и общее состояние организма.

Если же это системная ситуация, когда пациент постоянно принимает такие продукты, постоянно что-то готовит на гриле, на мангале, — в таком случае эти процессы повторяются, организм не успевает с ним справиться, и уже может сформироваться рак, — объяснила Шорина.

Она обратила внимание на то, что канцерогены могут встраиваться в структуру ДНК и менять ее, вызывая тем самым неконтролируемый процесс деления. Позднее, по ее словам, аномальные клетки увеличиваются в размерах, мутируют и становятся злокачественными.

Гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева также добавила, что любители шашлыков стареют быстрее, чем другие люди, из-за содержащихся в блюде H-белков. Врач добавила, что эти вещества при накоплении способствуют развитию воспалений.

Врач-диетолог Наталья Лазуренко ранее заметила, что порция готового шашлыка весом до 250 граммов не сможет навредить организму. Она посоветовала сочетать блюдо с зелеными овощами, а также не употреблять алкогольные напитки.