Онколог перечислил главные симптомы язвы желудка Онколог Пикулин: язва желудка проявляется жгучей болью и тошнотой

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Язва желудка чаще всего проявляется жгучей болью, тошнотой, распиранием в животе и вздутием, рассказал NEWS.ru врач-онколог Химкинской больницы Сергей Пикулин. Специалист подчеркнул, что боль в верхней части живота зачастую возникает натощак и может уменьшаться после еды или приема препаратов от изжоги.

Первым признаком язвы желудка обычно выступает жгучая боль в верхней части живота. Она сильнее всего ощущается натощак и немного уменьшается после еды или приема препаратов от изжоги. Вообще симптомы зависят от места повреждения, но можно выделить несколько общих проявлений язвенной болезни. Например, чувство распирания в животе, вздутие, отрыжка, тошнота, частое чувство голода, — предупредил врач.

По словам онколога, язва представляет собой достаточно опасное заболевание. Она чревата кровотечениями и нарушениями целостности желудка. Кроме того, как уточнил Пикулин, язва может перерасти в злокачественную опухоль.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух ранее рассказала, что ни один специалист не советует использовать пищевую соду для избавления от изжоги, так как этот недуг является проявлением болезней ЖКТ, требующих комплексного лечения. По ее словам, концентрированные растворы этого вещества могут вызвать раздражение слизистой оболочки и причинить вред здоровью при неправильном применении.