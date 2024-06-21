Онколог назвала виды рака, которые провоцирует алкоголь Онколог Марьенко: алкоголь может спровоцировать рак пищевода и печени

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Употребление алкоголя может привести к образованию рака, рассказала онколог Анастасия Марьенко. Алкоголизм может спровоцировать образование злокачественных опухолей в пищеводе и печени, повышает риск рака груди, эндометрия и яичников, передает «Доктор Питер».

Специалист добавила, что особую опасность для организма представляет и продукт распада этанола — высокотоксичный ацетальдегид. Именно из-за него формируется похмельный синдром. Кроме того, подчеркнула Марьенко, он повреждает клеточные структуры, в том числе ДНК, белки и липиды.

Поврежденные клетки нарушают процесс регуляции клеточного роста и деления. Это приводит к бесконтрольному росту патологических клеток и развитию злокачественных опухолей. Поэтому на самом деле ни один орган не застрахован от онкологических рисков на фоне злоупотребления алкоголем, — объяснила онколог.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, прием спиртных напитков связывают со следующими видами онкологии: рак толстой и прямой кишки, поражения молочной железы (в том числе у мужчин), рак пищевода, онкологические патологии гортани, рак печени, рак горла, опухолевые поражения полости рта.

Ранее врач-онкоуролог Антон Одегнал рассказал, что одним из характерных симптомов рака почки может стать сильная боль в правом подреберье, а также метастазы в легких. Он подчеркнул, что чаще всего этот вид онкологического заболевания проявляется у мужчин старше 50 лет.