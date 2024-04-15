Онколог назвала главных провокаторов самого агрессивного вида рака Онколог Васильева: диабет является одним из факторов риска рака поджелудочной

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Сахарный диабет является одним из главных провокаторов рака поджелудочной железы, сообщила «Газете.Ru» онколог Елизавета Васильева. Врач подчеркнула, что рак поджелудочной железы считается одним из самых агрессивных и обнаружить его на ранних стадиях проблематично из-за отсутствия симптомов заболевания.

В некоторых случаях симптомы рака поджелудочной железы могут хитро маскироваться под другие заболевания, поэтому человек долгое время не придает им никакого значения, — добавила Васильева.

Она добавила, что фактором, способным провоцировать развитие рака поджелудочной железы, является панкреатит. По словам Васильевой, хронические многолетние воспалительные процессы повышают риск развития рака в 25 раз, а наследственный панкреатит — в 70 раз.

Кроме того, развитие рака провоцируют курение и употребление алкоголя. Еще одним фактором риска онколог навала неправильное питание. По ее словам, при употреблении большого количества животного жира происходит мутация клеток, из-за чего и начинают формироваться опухоли.

Ранее онкохирург Антон Иванов сообщил, что самостоятельно диагностировать рак почек на ранней стадии практически невозможно, онкология обнаруживается случайно при профилактической диагностике, когда нередко уже есть метастазы. По словам врача, когда опухоль достигает крупных размеров, то у пациентов возникает повышенное давление, темная моча и ноющая боль в области почки.