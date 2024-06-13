Онколог назвал причины и симптомы рака кишечника Онколог Юссеф: причинами рака кишечника являются сидячий образ жизни и ожирение

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Онколог-хирург доктор Хейни Юссеф заявил, что наиболее распространенными причинами рака кишечника у людей младше 50 лет стали несбалансированный рацион, сидячий образ жизни, ожирение, генетика и ошибка врачей, пишет издание Daily Mail. По его словам, симптомами онкологии такого типа являются кровотечения, вздутие живота, резкая потеря веса без видимых причин, боли в области живота, а также проблемы с кишечником, такие как диарея или запор.

Впрочем, есть факторы риска, на которые человек повлиять не в силах. Если у вас есть хотя бы один близкий родственник до 50 лет, у которого нашли рак кишечника, вам стоит почаще проходить обследования и быть внимательнее к своему самочувствию, — отметил эксперт.

По словам медика, также есть достаточно редкие наследственные недуги, которые тоже могут увеличивать риск развития рака кишечника. Например, синдром Линча и семейный аденоматозный полипоз.

Кроме того, эксперт подчеркнул важность обследования у врачей. По его словам, иногда пациенты списывают первые симптомы рака на другие диагнозы.

Ранее завкафедрой хирургии медфака Государственного университета просвещения онколог Владимир Асташов заявил, что профилактикой рака груди могут стать первые роды до 30 лет. Врач отметил, что для предотвращения возникновения злокачественных опухолей женщине необходим естественный гормональный фон.