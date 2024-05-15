Онищенко выступил за запрет продажи энергетиков детям Онищенко: властям стоит запретить продажу энергетиков детям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

Властям России стоит ввести запрет на продажу энергетиков для несовершеннолетних, заявил в пресс-центре НСН академик РАН Геннадий Онищенко. Он назвал такие напитки наследством постсоветского периода и предложил заменить их на правильное питание.

Энергетики вообще нужно запретить! Это «благоприобретения» постсоветского периода. Там используются и алкоголь, и психостимуляторы. Самый хороший энергетик — это нормальное питание ребенка, обогащенное витаминами: овощи, фрукты, продукты с содержанием белка, — перечислил Онищенко.

По словам академика, принятие закона не позволит одномоментно остановить продажу энергетиков для подростков. Однако документ позволит более детально регулировать рынок сбыта.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее объявил о том, что в нижнюю палату парламента внесли инициативу о запрете на реализацию энергетических напитков несовершеннолетним. Решение о нем должны принять до августа 2024 года. По словам депутата, энергетики потребляет почти каждый четвертый россиянин или каждый второй молодой человек в стране.