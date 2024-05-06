Офтальмолог рассказала, как защитить зрение при работе с гаджетами Офтальмолог Павлова: важно делать паузы при работе с гаджетами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чтобы защитить зрение при работе с гаджетами, необходимо делать паузы, посоветовала врач-офтальмолог Татьяна Павлова. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что рекомендуется прерываться каждые 20 минут, чтобы посмотреть вдаль. По ее словам, можно образно нарисовать на окне точку и смотреть на нее, после чего перевести взгляд на объект, расположенный дальше.

Западные коллеги предлагают нам правило 20 на 20: максимальная нагрузка на близком расстоянии в течение 20 минут, потом 20-секундная пауза, во время которой мы смотрим на дальнее расстояние не ближе 20 м. Близь — даль, близь — даль. Это для того, чтобы перевести статическую мышцу в динамическую, — пояснила офтальмолог.

Чтобы избавиться от так называемого синдрома сухого глаза, важно чаще моргать. Также можно воспользоваться специальными увлажняющими каплями. Павлова посоветовала перед работой с гаджетами проконсультироваться с офтальмологом. Врач поможет найти способ минимизировать последствия работы за компьютером.

Телеведущая Елена Малышева ранее предупредила, что сахарный диабет может привести к проблемам со зрением вплоть до его полной потери. По ее словам, речь идет о диабетической ретинопатии, когда поражаются сосуды глаз.