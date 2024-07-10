Офтальмолог назвала лучший способ забыть о проблемах со зрением Офтальмолог Курачинова: проблемы со зрением лучше решать операцией, а не линзами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Проблемы со зрением лучше решать с помощью лазерной коррекции, а не ношения контактных линз, рассказала NEWS.ru офтальмолог Зарина Курачинова. По ее словам, в первом случае пациент навсегда забудет о близорукости, дальнозоркости или астигматизме.

После ЛКЗ вы навсегда забудете о близорукости, дальнозоркости или астигматизме. А что будет, если вы не наденете линзы перед выходом из дома? Ответ и так ясен. Сейчас на рынке наблюдается дефицит линз. Операция избавляет вас от необходимости ежедневно надевать и снимать линзы, ухаживать за ними и регулярно подбирать замену, а также значительно упрощает повседневную жизнь, — заявила Курачинова.

Медик подчеркнула, что современные лазерные технологии безопасны благодаря своей высокой точности и снижают риск осложнений до минимума. Курачинова напомнила, что постоянное использование линз часто влечет травмы глаза, развитие инфекции и нарушение выработки слезной жидкости.

Офтальмолог Анна Семакина ранее предупредила, что отсутствие розового рефлекса зрачков у младенцев может говорить о врожденной катаракте или опухоли глаза. Она попросила родителей обращать внимание на то, как дети взглядом фиксируют объекты.