Офтальмолог назвала причины сухости глаз Офтальмолог Семакина: долгая работа за компьютером может привести к сухости глаз

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Долгая работа за компьютером может привести к сухости глаз, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-офтальмолог Анна Семакина. По ее словам, симптомами сухого глаза являются чувство «песка», покраснение, слезотечение и зуд в глазах.

При долгой работе за компьютером мы реже моргаем, а моргание — это условие, которое позволяет нам увлажнить поверхность глаза. При каждом моргании у нас выделяется слезная пленка. Соответственно, когда мы моргаем редко, она не выделяется и высыхает, — объяснила медик.

Врач отметила, что сухость в глазах может также возникнуть из-за работы кондиционера и сухости в помещении из-за отопления. В таком случае рекомендуется пить больше жидкости, пользоваться увлажнителями и использовать капли для глаз.

Также на неприятные ощущения в глазах могут повлиять возрастные изменения и гормональные нарушения, добавила офтальмолог. К другим внутренним причинам сухости глаз относятся сахарный диабет и нарушения работы щитовидной железы, подытожила Семакина.

Ранее врач-офтальмолог Александра Чалая рассказала, что гаджеты не ухудшают зрение, но могут вызвать раздражение глаз и снижение четкости контуров предметов. По ее словам, современные исследования не доказывают, что зрение ухудшается именно из-за излучения от гаджетов.