Нутрициолог рассказала, дорого ли стоит правильное питание Нутрициолог Хлопова: правильное питание может стоить дешевле фастфуда

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Питаться правильно может быть даже дешевле, чем обедать в ресторанах быстрого питания, рассказала РИАМО нутрициолог Юлия Хлопова. По ее словам, рацион человека, который заботится о своем здоровье, состоит из продуктов, которые можно купить в любом магазине.

Специалист отметила, что приблизительная стоимость обеда в ресторане быстрого питания обойдется в 605 рублей. Стоимость бургера в среднем составляет 270 рублей, картошки фри — 160 рублей, соуса — 55 рублей и напитка — 120 рублей.

Да, это очень удобно быстро съесть и забыть, но быстро вспомнить из-за дискомфорта в желудке, нарушения пищеварения и относительной пользы для вашего образа жизни в рамках мегаполиса, — объяснила Хлопова.

Нутрициолог добавила, что вместо этого можно купить продукты в магазине, например, салатный микс за 152 рубля, гречку за 81 рубль, авокадо за 130 рублей, консервированную кукурузу без сахара за 118 рублей, сербскую брынзу за 229 рублей и стейк из филе куриной грудки за 349 рублей. Такая закупка обойдется в 1059 рублей, однако из этих продуктов можно сделать себе не один, а несколько перекусов, а также суп и горячее.

Один перекус из этих продуктов может составить около 250 рублей, что в два раза дешевле обеда в ресторане быстрого питания, подчеркнула эксперт.

Этой порцией вы не только наедитесь, но еще будете долго вспоминать и благодарить себя за отсутствие тяжести в желудке и удивитесь своей продуктивности, — подытожила нутрициолог.

Ранее биолог Светлана Димитриева рассказала, что любителям фастфуда не стоит покупать пережаренные блюда. Так, например, темный цвет картошки фри говорит о том, что она жарилась с нарушением санитарных норм.