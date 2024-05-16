Онколог назвала шесть опасных салонных бьюти-процедур Онколог Магомедова: окрашивание волос и солярий могут привести к онкологии

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Врач-онколог Хамис Магомедова в беседе с изданием «ДокторПитер» назвала шесть опасных для здоровья бьюти-процедур. По ее словам, солярий, ботокс и даже окрашивание волос могут привести к онкологии.

Магомедова заявила, что искусственный загар в солярии не менее опасен, чем естественный. УФ-излучение может спровоцировать развитие различных видов рака кожи. Поэтому важно осознавать риски и быть осторожным при посещении солярия. Также врач подчеркнула, что существует зависимость от загара: болезненное стремление иметь смуглую кожу иногда приводит к расстройствам психики.

Кроме того, введение ботокса имеет свои риски, основной из которых — возможность заболеть ботулизмом. Специалист, проводящий процедуру, должен быть квалифицированным и знать, как минимизировать риск возможных осложнений для здоровья.

Решаясь на такую манипуляцию, надо отдавать себе отчет, что ботокс — это токсин, то есть яд. Существуют летальные дозы этого вещества, которые трудно рассчитать точно в каждом конкретном случае, — сказала Магомедова.

Также онколог заявила, что опасно для здоровья кератиновое выпрямление волос и окрашивание, которые могут провоцировать рак. Также среди «вредных» процедур по мнению эксперта оказались химический пилинг, который устраняет защитный барьер кожи, и нанесение татуировок. Магомедова не рекомендовала наносить их на родинки и прочие проблемные места.

Ранее сообщалось, что в Москве 17-летняя девушка пострадала из-за некачественной работы парикмахера. Во время окрашивания в блондинку она получила сильный ожог головы, а часть волос выпала. Инцидент произошел в салоне, который находится на Сущевском Валу.