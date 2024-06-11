«Ни в коем случае»: назван популярный напиток, мешающий забеременеть Гинеколог Близнюк: регулярное употребление кофе может помешать забеременнеть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщинам, планирующим забеременеть, противопоказан кофе, рассказала NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения гинеколог Елена Близнюк. Она отметила, что данный напиток меняет гормональный фон, препятствуя оплодотворению.

При планировании беременности женщинам лучше не пить кофе. Ни в коем случае. Кофеин влияет на активность маточных труб, меняет гормональный фон, препятствует нормальной овуляции и затрудняет процесс оплодотворения. При слабом сокращении мышц маточных труб яйцеклетка не может передвигаться. Ежедневное употребление более четырёх чашек кофе с большой вероятностью может помешать зачатию, — заявила Близнюк.

По ее словам, также стоит временно отказаться от содержащих кофеин черного чая и шоколада и обезжиренных молочных продуктов. Врач объяснила, что злоупотребление последними делают зачатие невозможным.

Ограничьте в рационе продукты, способствующие развитию фоновых воспалительных процессов: мучные, кондитерские изделия, красное мясо, сладкую газировку. При регулярном употреблении этих продуктов организм входит в режим «внутренней реактивности», при котором зачатие затруднено по тем же причинам, что и при физиологическом стрессе, — подытожила Близнюк.

Ранее акушер-гинеколог Алексей Черников назвал во многом верным расхожее мнение о том, что беременность и роды помогают женщине избавиться от ряда проблем со здоровьем. По словам специалиста, вырабатываемый во время беременности гормон прогестерон помогает в профилактике многих заболеваний.