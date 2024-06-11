«Нежнее курицы»: диетолог назвала самое полезное мясо Диетолог Лушникова: самым нежным и нежирным мясом является индейка

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Полезным для человеческого организма мясом является индейка, рассказала диетолог Ольга Лушникова. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнула, что этот продукт нежнее курицы. Кроме того, в таком мясе меньше жира, чем в говядине и свинине, уточнила диетолог.

В индейке жира меньше, чем в говядине и свинине. Кроме того, по этому показателю индейка даже нежнее курицы, что делает продукт практически идеальным для людей, ведущих здоровый образ жизни, а также с проблемами с сердцем, — пояснила диетолог.

Лушникова отметила, что индейка богата витаминами группы В, селеном, цинком и калием. Она также напомнила, что в данном мясе есть аминокислота триптофан, которая является предшественником серотонина. Данный элемент отвечает за настроение и сон, пояснила специалист.

Индейка содержит аминокислоту триптофан — предшественник серотонина, важнейшего нейромедиатора, отвечающего за настроение и сон. Поэтому регулярное употребление индейки может способствовать повышению уровня серотонина в организме и улучшению настроения, — заключила Лушникова.

Врач-диетолог Наталья Круглова ранее рассказала, что в мясе ламы содержится большое количество железа и полноценного белка. По ее словам, это мясо очень полезно, однако есть определенные ограничения к его употреблению. Она посоветовала не есть продукт чаще двух-трех раз в неделю, а порция не должна превышать 100–150 г.