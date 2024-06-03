Невролог перечислила причины возникновения инсульта у детей Невролог Некрасова: инсульт может появиться с 28-й недели внутриутробной жизни

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Инсульт может появиться с 28-й недели внутриутробной жизни, из-за чего от болезни не застрахованы даже дети, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» детский невролог Любовь Некрасова. По ее словам, причиной этого может стать недоношенность, травматичные роды, пороки сердца, а также заболевания крови и генетические нарушения.

Родители не всегда могут заниматься профилактикой детского инсульта из-за многообразия причин болезни и трудности их устранения. Однако они способны предотвратить повторное появление инсульта при тщательной диагностике, а также при коррекции пороков сердца, применении специфической терапии, направленной на снижение свертываемости крови, и своевременном обращении к врачу.

Кардиолог Полина Концедайло ранее отметила, что пациентов с инсультом можно принять за людей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, они могут демонстрировать синдром иностранного акцента, когда человек неверно расставляет ударения в словах и меняет речь.

Врач из Великобритании Макс Пембертон прежде допускал, что затаенные обиды и гнев могут привести к повреждению кровеносных сосудов и увеличению риска развития инсульта и сердечного приступа. Для профилактики пациенту стоит отпустить эмоции, чтобы не бороться с их последствиями.