Невролог назвала причины головной боли после сна Невролог Исакова: головная боль после сна может возникнуть из-за напряжения мышц

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Головная боль после сна может возникнуть из-за напряжения мышц, которое появляется вследствие неудобного положения тела, рассказала «Газете.Ru» невролог Зиярат Исакова. По ее словам, также на возникновение неприятных ощущений может повлиять продолжительность и регулярность сна.

Неудобная подушка, матрас или неудачная поза могут привести к напряжению мышц шеи и спины. Это напряжение, в свою очередь, вызывает головную боль. Особенно часто это бывает у людей, спящих на животе или без должной поддержки для шеи, — объяснила врач.

Медик отметила, что слишком короткий или слишком длинный сон может стать причиной головной боли. Она пояснила, что недостаток сна приводит к напряжению, а его избыток — к нарушению биоритмов организма. Также неприятные ощущения в голове могут возникнуть из-за апноэ, когда дыхание человека на короткие периоды прерывается во время сна.

Бруксизм, то есть скрежет зубами, тоже является причиной головной боли, добавила невролог. Кроме того, она может появиться из-за психологических факторов, например из-за депрессии или тревожных расстройств. По словам Исаковой, тревога и хронический стресс напрямую влияют на циклы сна, что приводит к недостаточному восстановлению и, следовательно, может вызвать головную боль.

Ранее врач Гюзяль Табеева заявила, что основными критериями выбора препарата от головной боли являются эффективность и переносимость. Она пояснила, что медикаменты должны купировать головную боль и другие сопровождающие симптомы через два часа после начала приступа.