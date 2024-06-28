Невролог раскрыл страшные последствия лени Невролог Гайфутдинов: лень приводит к развитию деменции и диабета

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Ведущие малоподвижный образ жизни люди имеют метаболический синдром, с возрастом у них появляется предрасположенность к деменции, диабету, склонность к атеросклерозу и лишнему весу, заявил NEWS.ru врач-невролог Рустем Гайфутдинов. По его словам, у ленивых людей также повышается артериальное давление и возникает депрессия.

Ленивые люди предпочитают малоподвижный образ жизни, они склонны к метаболическому синдрому, раннему сосудистому поражению головного мозга, который дальше определяет риск развития деменции. Движение — естественная потребность человека, как воздух и вода, это жизнь. Лень — один из ключевых факторов развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний. Если человек имеет здоровый образ жизни без вредных привычек, это может продлить ему жизнь. Надо больше двигаться, и этот факт игнорировать нельзя, — отметил Гайфутдинов.

Невролог призвал вести активный образ жизни, особенно это важно в период от 45 до 60 лет, чтобы предотвратить риск развития деменции. По словам врача, универсальным методом активного движения является совершение не менее 10–15 тысяч шагов в день.

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