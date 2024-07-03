«Неправильное развитие плода»: названа самая вредная еда для беременных Диетолог Микитюк: беременным запрещено употреблять алкоголь и фастфуд

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Беременным нельзя употреблять фастфуд, спиртные напитки, крепкий кофе, а также сырые яйца, рыбу и продукты, богатые витамином E, рассказала NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк. Она отметила, что подобный рацион провоцирует неправильное развитие плода.

Исключите самые вредные продукты для беременных: алкоголь, фастфуд, продукты, содержащие трансжиры, табак и его производные, продукты с большим содержанием витамина Е, сырые продукты (яйца, рыба, моллюски), непастеризованное молоко, крепкий кофе, — заявила Микитюк.

По ее словам, подобный рацион, особенно алкоголь, фастфуд и блюда с трансжирами, практически не содержат витаминов и минералов. Эксперт добавила, что диета беременных должна содержать больше свежих фруктов и овощей.

Ранее гинеколог Елена Близнюк заявила, что женщинам, планирующим забеременеть, противопоказан кофе. По ее словам, этот напиток меняет гормональный фон, препятствуя оплодотворению. Она также посоветовала отказаться от содержащих кофеин черного чая и шоколада и обезжиренных молочных продуктов.

Акушер-гинеколог Екатерина Орехова ранее рассказала, что недостаточный объем пищи при беременности приводит к целому ряду нарушений, включая увеличение склонности к ожирению, рост рисков развития диабета второго типа и заболевания легких. Она подчеркнула, что ситуации подобного рода могут запрограммировать определенный способ обмена липидов до конца жизни.