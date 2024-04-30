Названы три самые полезные летние ягоды Врач Терентьева: черника, клюква и голубика являются самыми полезными ягодами

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Черника, клюква и голубика являются самыми полезными летними ягодами, заявила NEWS.ru руководитель отдела медицинского центра Екатерина Терентьева. По ее словам, в чернике много витаминов и антиоксидантов, а также она успокаивает воспаления в желудке и кишечнике.

Специалист добавила, что голубика также борется с воспалениями и полезна для пищеварения, у нее есть и антибактериальное действие. В свою очередь клюква богата витамином C. Витамин укрепляет иммунитет, борется с инфекциями и делает процессы заживления более быстрыми. При этом любителям клюквы следует помнить, что ягода обладает мочегонным эффектом.

Ранее в Роскачестве рассказали, что при покупке клубники следует обратить внимание на ее внешнее состояние. Важно, чтобы хвостик был зеленый, а сама ягода сухая, упругая и однородного цвета. Отмечается, что на вкусовые качества ягоды влияет количество солнечных дней, а также перепады температур.

Поэтому в начале сезона ягоды будут не такими насыщенно сладкими, как к середине или концу. Кроме того, о вкусе клубники свидетельствует ее аромат: чем ягода приятнее пахнет, тем она более спелая и сладкая.