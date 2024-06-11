Названы способы уберечь летом ребенка от травм и укусов насекомых Педагог Лукьянова: летом дети обязаны пользоваться репеллентами

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Летом дети обязаны носить головной убор и пользоваться репеллентами — это главный способ уберечь их от травм и укусов насекомых, заявила в беседе с NEWS.ru профессор Государственного университета просвещения, педагог Инна Лукьянова. Она добавила, что особенно важно прикрывать голову воздухопроницаемой тканью малышам, также во время прогулок следует часто давать пить им небольшими глотками чистую воду. При этом лучше не появляться на улице в середине дня на открытых участках.

Учитывайте, что возможны укусы насекомых и животных, аллергические реакции, пищевые отравления. Выбирайте для ребенка закрытую одежду, берите с собой репелленты, держитесь на расстоянии от животных, даже домашних, предупреждайте ребенка не есть и не брать в рот никаких ягод, грибов, травинок, — сказала собеседница издания.

В случае, если предстоит прогулка к водоему, следует заранее озвучить ребенку основные правила поведения на воде. Не заходить на глубину выше пояса, если малыш не умеет плавать, не играть в игры с захватами и погружениями, перечислила профессор.

Следите, чтобы на прогулки на велосипедах, самокатах, роликах, скейтах и других движущихся устройствах ребенок надевал правильную экипировку, защищающую голову, колени, локти. Расскажите или напомните ему, что катание будет безопасным, только если соблюдать правила движения и кататься в отведенных для этого местах, — посоветовала она.

Также важно не забывать о социальной безопасности детей летом. Не допускайте усиления компьютерной зависимости или попадания в деструктивные сообщества в Сети и реальной жизни, порекомендовала педагог. Можно установить программы-блокираторы нежелательного контента, программы контроля времени работы смартфона и компьютера.

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