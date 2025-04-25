Названы симптомы рака важнейшей для человека железы Эндокринолог Фатеева: охриплость может говорить о раке щитовидной железы

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Охриплость голоса и другие изменения в его звучании могут быть признаками развития рака щитовидной железы, заявила NEWS.ru врач-эндокринолог Анастасия Фатеева. Она подчеркнула, что опухоль на ранних стадиях часто протекает бессимптомно.

Опухоль щитовидной железы может сначала не вызывать никаких симптомов. Но потом мере роста начинают проявляться такие симптомы, как: образование на передней части шеи, которое быстро растет, отек шеи, боль в передней части шеи, охриплость или другие изменения голоса, которые не проходят, — пояснила Фатеева.

Она подчеркнула, что по мере прогрессирования заболевания у пациентов могут возникать трудности с глотанием и дыханием, а также беспричинный кашель. Кроме того, по словам специалиста, насторожить должны увеличенные лимфоузлы и резкая потеря веса без видимых причин.

Также могут появиться проблемы с глотанием и затрудненное дыхание, постоянный кашель, не вызванный простудой, образования на боковой поверхности шеи. Насторожить должны увеличенные лимфатические узлы на шее и дефицит веса на фоне отсутствия аппетита, — резюмировала Фатеева.

Ранее эндокринолог и диетолог Кристина Пришвина заявила, что людям, страдающим аллергией, болезнями ЖКТ, почек и щитовидной железы, лучше избегать употребления в пищу фейхоа. По ее словам, этой группе лиц ягода противопоказана, так как может привести к резкому ухудшению здоровья.