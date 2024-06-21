Названы простые способы не заболеть холерой Инфекционист Мескина: частое мытье рук поможет не заболеть холерой

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Чтобы не заболеть холерой, необходимо как можно чаще мыть руки, посоветовала врач-инфекционист Елена Мескина. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что также важно пить исключительно бутилированную воду и избегать купания в неизвестных водоемах. Кроме того, она предупредила, что не стоит поливать дачные участки водой из неизвестных источников.

Учитывая пути заражения, граждане должны пить бутилированную воду, не должны купаться в неизвестных водоемах, не поливать дачные участки водой из неизвестных источников. Также не наполнять бочки на дачном участке такой водой. Мыть руки при каждом удобном случае, как можно чаще. Это самое главное, — порекомендовала Мескина.

Ранее стало известно, что не менее 12 человек скончались в результате вспышки холеры в Херсоне. Еще около 100 заразившихся находятся в больницах под наблюдением врачей. Украинские власти выдают выявленные случаи заболевания за брюшной тиф.

Академик РАН Геннадий Онищенко до этого допустил, что массовое отравление россиян после употребления салатов может быть связано с биотерроризмом. По его словам, бактерия, вызывающая отравление ботулотоксином, входит в перечень естественных микроорганизмов, которые можно использовать в биотерроризме.