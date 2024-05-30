Названы продукты, которые влияют на гормон счастья Малышева: жгучий перец и горький шоколад усиливают выработку эндорфина

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Гормон эндорфин — внутренние наркотики человека, заявила врач Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, самый большой выплеск эндорфина происходит при преодолении боли. Однако есть два продукта, которые усиливают выработку гормона, — жгучий перец и горький шоколад.

Эндорфины — наркотические вещества, которые вырабатываются в головном мозге, — сказали эксперты.

Коллеги Малышевой рассказали, что жгучий перец содержит капсаицин, который провоцирует выработку эндорфина. Его также используют как обезболивающее средство. Средство входит в стандарты лечения боли. Кроме того, горький шоколад также стимулирует выработку гормона счастья. Это ощущается, когда человек употребляет этот продукт. Также есть еще один способ поднять эндорфины — физические упражнения.

Ранее Малышева рассказала, что стресс является неотъемлемой и важной частью жизни. По ее словам, это важное состояние организма, которое поможет эффективно пережить только физическая нагрузка.

Также врач-невролог Наталья Шиндряева рассказала, что сыры, сухофрукты, бобовые, черный шоколад содержат триптофан — аминокислоту, которая преобразуется в так называемый гормон счастья серотонин. Он позволяет снижать уровень стресса в организме человека.