Названы продукты, которые сделают блюдо полезнее для сердца и сосудов RG.RU: лимон, лук и чеснок могут сделать блюдо полезнее для сердца и сосудов

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Лимон, лук и чеснок могут сделать прием пищи более полезным для сердечно-сосудистой системы, сообщает RG.RU. Как пишет издание, в составе этих продуктов присутствуют витамины B и С, селен, фосфор и другие полезные вещества.

Отмечается, что особенно полезны эти добавки будут для людей, страдающих повышенным давлением или проблемами с почками. Кроме того, у вышеуказанных продуктов есть еще одна важная особенность — они помогают снизить количество соли в рационе.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи, семена и рыба являются продуктами, которые способствуют продлению жизни. Она пояснила, что овощи и фрукты богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и питательными веществами, которые помогают укрепить иммунитет и защитить организм от различных заболеваний.

Также Лазуренко заявила, что идеальными вариантами для перекуса на работе станут овощные салаты, блюда из сыра или отварное мясо. Эксперт отметила, что подобный прием пищи не должен заменять полноценный обед. Собеседница напомнила, что перекус разумно использовать, если между основными приемами пищи проходит более шести часов.