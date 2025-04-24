Названы продукты, которые нельзя есть при аллергии на плесень Иммунолог Попова: при аллергии на плесень нельзя есть грибы, хлеб и пить вино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При аллергии на плесень нельзя есть грибы, сырые овощи и фрукты, а также хлеб и орехи, заявила NEWS.ru иммунолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова. Она отметила, что также противопоказан любой алкоголь.

Вот то, что стоит избегать при аллергии на плесень. Грибы: содержат споры, которые могут спровоцировать аллергию. Сырые овощи и фрукты: некоторые сырые овощи и фрукты могут содержать микроскопические следы плесени, особенно те, которые хранились в условиях высокой влажности или были повреждены. Овощи и фрукты перед употреблением нужно тщательно мыть и очищать. Сушеные фрукты и орехи: эти продукты часто обрабатываются в условиях, благоприятных для роста плесени, — добавила Попова.

По ее словам, если хлеб или другая выпечка долго хранится, на них может появиться плесень. Эксперт подчеркнула, что дрожжевая выпечка противопоказана даже свежая.

Дрожжевую выпечку нельзя даже свежую. Вино и другие алкогольные напитки: вино часто содержит дрожжевые культуры. Продукты, содержащие сыворотку: сыворотка может содержать остатки плесневых спор. Ферментированные продукты. Сиропы и экстракты: могут содержать микотоксины. Зерновые и мучные продукты: плесень может расти на зернах и муке, поэтому важно проверять срок годности и условия хранения этих продуктов, — подытожила Попова.

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