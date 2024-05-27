Названы опасные инфекции, подстерегающие людей в реках и морях Хирург Березовский: купание в реках чревато заражением гепатитом A, лептоспироз

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Выбирать водоем для купания нужно ответственно, помня о том, что в застойной воде много микроорганизмов, предупредил профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения хирург Дмитрий Березовский. В беседе с NEWS.ru он отметил, что река безопаснее пруда, а морская вода безопаснее пресной благодаря наличию солей, минералов, йода. Но даже купаясь в море, можно заразиться энтеровирусной инфекцией.

В водоеме, где вы решили купаться, особенно если он «случайный», могут присутствовать самые разные болезнетворные микроорганизмы, в том числе вызывающие холеру, лептоспироз, энтеровирусную инфекцию, микозы (грибковые инфекции), вирусный гепатит А, — предостерег врач.

При этом медик посоветовал излишне не беспокоиться, если вы или ваш ребенок, ныряя, случайно «нахлебались» мутной воды. Не нужно лечиться «профилактически», до появления симптомов заболевания. Человек достаточно устойчив к инфекциям, не всегда даже попадание внутрь возбудителя вызывает болезнь. К примеру, холерный вибрион очень опасен для голодного человека, но у сытого человека в желудке достаточно соляной кислоты, к которой холерный вибрион очень чувствителен, поэтому вероятность заболеть холерой очень низка, пояснил специалист.

Однако если в течение недели после купания появились симптомы кишечного расстройства — частые позывы в туалет, жидкий стул, или гриппоподобное состояние, характерное для энтеровирусной инфекции — повышенная температура, слабость — не занимайтесь самолечением, идите к врачу, — посоветовал он.

Ранее биолог доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, кандидат биологических наук Юрий Мануков в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что купание в водоемах, где есть карпы, может быть опасным для человека. По его словам, представители семейства карповых часто бывают заражены плоским червем из класса сосальщиков, вызывающим описторхоз.