Названы неочевидные полезные свойства картофеля Нутрициолог Гусакова: картофель улучшит состояние кожи благодаря витамину С

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Картофель помогает улучшить состояние кожи благодаря содержащемуся в нем витамину С, который участвует в синтезе коллагена, рассказала NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. Специалист подчеркнула, что также продукт обладает антиоксидантными свойствами и защищает клетки от свободных радикалов.

Одним из неочевидных, но важных свойств картофеля является его способность улучшать состояние кожи благодаря содержанию витамина С, который участвует в синтезе коллагена. Кроме того, картофель обладает антиоксидантными свойствами, защищая клетки организма от воздействия свободных радикалов, — пояснила нутрициолог.

Многие худеющие ошибочно исключают картофель из рациона, отметила специалист. По словам Гусаковой, на самом деле делать этого не следует, так как благодаря крахмалу продукт не вызывает скачков глюкозы, снижает уровень холестерина и нормализует работу кишечника. Кроме того, картофель участвует в регуляции кровяного давления и полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Гусакова рассказала, что бананы обладают уникальными полезными для человеческого организма свойствами. По ее словам, плоды стоит употреблять гражданам с артритом и астмой. Эксперт подчеркнула, что присутствующий в банане витамин B6 снижает риски воспалительных процессов и улучшает работу иммунной системы.